سلطان النعيمي: عزم قيادة ووطن لا يعرف المستحيل

المصدر: أبوظبي - وام

أكد الدكتور سلطان محمد النعيمي، مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، أن بدء تشغيل مفاعل المحطة الأولى لمشروع براكة لإنتاج الطاقة النووية السلمية، في ظل هذه الظروف الراهنة، يمثل دليلاً دامغاً على عزم قيادة ووطن لا يعرف المستحيل مهما بلغت التحديات، كما يُعد إنجازاً حضارياً كبيراً، يعزز رصيد دولة الإمارات العربية المتحدة على الساحة العالمية، ويرسخ مكانتها في هذا القطاع الحيوي، ويضعها في مصاف الدول المتقدمة والمتحضرة التي تسعى دائماً إلى الرقي والتقدم والازدهار.

وبهذه المناسبة تقدم الدكتور سلطان محمد النعيمي بالتهنئة إلى القيادة الرشيدة، على هذا الإنجاز الكبير، معبراً عن شعوره بالفخر، للانتماء إلى هذا الوطن الغالي، الذي لا تتوقف لديه عجلة الإنجازات العظيمة، والتي تؤكد أن هناك قيادة لا تعرف كلمة مستحيل، ولا تدخر وسعاً من أجل رفعة الوطن.

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