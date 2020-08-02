ولي عهد الشارقة: منجز نوعي يضاف إلى رصيد الدولة الحضاري

المصدر: الشارقة - وام

أكد سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة أن التشغيل الآمن لأولى محطات براكة للطاقة النووية السلمية يعد أحد المنجزات النوعية التي تضاف إلى رصيد الدولة الحضاري.

وقال سموه في كلمة له بهذه المناسبة: «إن هذه الخطوة تعكس الاتجاه الصحيح والواضح لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في تحقيق التنمية المستدامة لمختلف القطاعات ومنها قطاع الطاقة الإماراتي».

ورفع سمو ولي عهد الشارقة بهذه المناسبة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وإلى شعب دولة الإمارات العربية المتحدة وإلى كافة الشعوب العربية على هذا الإنجاز التنموي المهم.

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