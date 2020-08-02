ولي عهد رأس الخيمة: تعزيز لمستقبل دولتنا الريادي في الطاقة الصديقة للبيئة

المصدر: رأس الخيمة - وام

أكد سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، أن نجاح تشغيل المفاعل الأول في محطة براكة للطاقة النووية السلمية وفق أعلى المعايير العالمية الخاصة بالسلامة والجودة خطوة مهمة على طريق التنمية المستدامة، وتعزيز لمسيرة الازدهار والنمو والتطور ومستقبل دولتنا الريادي في قطاع الطاقة الصديقة للبيئة المتنامية.

وقال سموه إن هذا الإنجاز الحضاري التنموي التاريخي يعد إنجازاً استراتيجياً في مسيرة دولة الإمارات ويضعها في المرتبة الأولى عربياً في مجال الطاقة النووية السلمية، وذلك تحقيقاً لرؤية ودعم القيادة الرشيدة لمستقبل مشرق بأيدي كفاءات إماراتية تساهم في تحقيق الريادة بمجال الطاقة من أجل مستقبل واعد، معرباً سموه عن سعادته وفخره بهذا الإنجاز.

وهنأ سموه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وشعب الإمارات، على هذا الإنجاز التاريخي المتمثل في تشغيل المفاعل الأول في محطة براكة للطاقة النووية السلمية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز