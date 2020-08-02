عمار النعيمي: الإمارات تفتح أبواب النهضة في الطاقة النووية

المصدر: عجمان - وام

أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان أن دولة الإمارات سجلت تاريخاً حضارياً جديداً بوصولها إلى مرحلة تنموية جديدة وفتحها أبواب النهضة والتقدم في مجال الطاقة النووية وذلك بتشغيلها أول محطة طاقة نووية سلمية في المنطقة العربية بنجاح وذلك في ظل التوجيهات السديدة والرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة والهمة السامية والكفاءة العالية لسواعد أبناء وبنات الوطن.

ورفع سموه أطيب التهاني والتبريكات وأصدق الأمنيات بدوام العز والأمجاد إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإلى أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وإلى مواطني ومقيمي وطننا العزيز على هذا الإنجاز التاريخي الجديد.

وقال سمو ولي عهد عجمان: «في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم والمتغيرات المتسارعة نتيجة وباء كورونا المستجد أثبتت دولة الإمارات أنها نموذج حضاري استثنائي لا يتوقف عن الإنجاز والعطاء مهما كانت الظروف ».

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