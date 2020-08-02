عبدالله القاسمي: خطوة هامة في طريق الطاقة المستدامة

المصدر: الشارقة - وام

أكد سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، أن تشغيل أولى محطات براكة للطاقة النووية السلمية في دولة الإمارات إنجاز رائد وخطوة هامة في طريق الطاقة المستدامة الذي تنتهجه قيادتنا الرشيدة، وذلك بكوادر وطنية تتحلى بالطموح وحب العلم والاجتهاد والإخلاص في عملها.

ورفع سموه بهذه المناسبة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وإلى شعب دولة الإمارات العربية المتحدة وإلى كافة الدول والشعوب العربية على هذه الخطوة الحضارية المستدامة.

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