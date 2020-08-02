المرزوقي يتفقد جاهزية الدفاع المدني في مناطق الدولة

المصدر: أبوظبي – صبري صقر

قام اللواء الدكتور جاسم محمد المرزوقي قائد عام الدفاع المدني بزيارة إلى إدارات الدفاع المدني في عجمان، ورأس الخيمة وأم القيوين، والفجيرة للوقوف على جاهزية القوى البشرية والآليات والمعدات خاصة في الأعياد والمناسبات الوطنية لمواجهة الحالات الطارئة.

ونشر الحساب الرسمي للدفاع المدني على الموقع الإلكتروني مقطعاً مرئياً يتضمن تفاصيل زيارة القائد العام التي تأتى تنفيذاً لتوجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات الوقائية للحيلولة دون انتشار فيروس كورونا، والإبقاء على الجاهزية وسرعة الاستجابة في قطاع الدفاع المدني بالدولة للتعامل مع الحالات الطارئة.

وأكد قائد عام الدفاع المدني خلال الزيارة ضرورة مواصلة وتعزيز الإجراءات الوقائية الصحية في منشآت ومراكز الدفاع المدني، والتأكد من المحافظة على النظافة العامة، والالتزام بارتداء الكمامات والقفازات أثناء أوقات العمل .

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