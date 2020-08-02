شرطة الفجيرة تكرّم مواطناً أنقذ شخصاً من الغرق

المصدر: الفجيرة- البيان

كرم اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي، القائد العام لشرطة الفجيرة في مكتبه المواطن محمود راشد الكندي، لشجاعته وإقدامه على إنقاذ شخص من الغرق في مياه البحر بالفجيرة.

وتعود تفاصيل الحادث، عندما شاهد الكندي أثناء ممارسته الرياضة شخصاً في البحر يلوّح بيده طالباً النجدة، بعدما أخذته التيارات البحرية إلى الداخل، فانطلق مسرعاً حتى وصل إلى الغريق الذي كان يصارع الموت، وتمكن من إنقاذه وأجرى له الإسعافات الأولية اللازمة، لحين وصول الإسعاف الوطني.

وأشاد اللواء بن غانم، بإقدام الكندي وشجاعته، وأثنى على مبادرته القيمة في إنقاذ حياة إنسان، كما قدم القائد العام شهادة شكر وتقدير ومكافأة للمواطن الكندي، مؤكداً أن هذا التكريم يأتي في إطار اهتمام شرطة الفجيرة بتفعيل دور الشراكة المجتمعية، وبث روح التعاون من أجل بسط الأمن والأمان، ونوه بالدور الكبير الذي يقوم به أفراد المجتمع ومساهمتهم الفاعلة في الارتقاء بسمعة الدولة، عبر تعاونهم المثمر مع الأجهزة الأمنية بعدم التردد والتراجع في إنقاذ ومساعدة أي شخص، ما يعكس الصورة الإيجابية عن حبهم وإخلاصهم لهذا الوطن الغالي.

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