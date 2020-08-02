«عيد بلا مخالفات» مبادرة لشرطة عجمان

المصدر: عجمان-البيان

ضمن جهودها المتواصلة لإسعاد جمهورها وتعزيز السلامة المرورية، نفذت القيادة العامة لشرطة عجمان مبادرة «عيد بلا مخالفات» والتي تأتي ضمن سلسلة مبادراتها التوعوية لتوعية الجمهور بأهمية اتخاذ احتياطات السلامة المرورية وتجنب ارتكاب المخالفات، ولتعزيز قيمة التسامح مع أفراد المجتمع خلال عيد الأضحى المبارك، تحقيقاً لهدف وزارة الداخلية الاستراتيجي المتمثل بإسعاد المتعاملين وجعل الطرق أكثر أمناً.

وقال المقدم سيف عبد الله الفلاسي مدير إدارة المرور والدوريات إن مبادرة «عيد بلا مخالفات» جاءت لإسعاد الجمهور خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، وتعزيز توعية الجمهور والمتعاملين والمخالفين وتحفيزهم نحو تجنب ارتكاب المخالفات المرورية، حيث يقوم أفراد الدوريات بإيقاف المخالفين، وبدلاً من تحرير المخالفة يتم تقديم التهنئة بالعيد مع تقديم النصح والتوعية، كما يتم إرسال بطاقات تهنئة إلكترونية لهم وتوعيتهم بأهمية الالتزام بقوانين السير والحذر أثناء القيادة لتخفيض نسبة الحوادث المرورية التي تعكر فرحة العيد.

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