«خيالة دبي» يكرّم موظفي خط الدفاع الأول

المصدر: دبي - البيان

كرم مركز شرطة الخيالة في دبي عدداً من موظفي خط الدفاع الأول، وذلك تقديراً وعرفاناً لجهودهم في مواجهة جائحة كورونا «كوفيد 19»، وذلك بحضور العميد الخبير محمد عيسى العظب مدير مركز شرطة الخيالة، وعدد من الضباط.

وقال العظب: كرمت شرطة الخيالة عدداً من موظفي خط الدفاع الأول عرفاناً بما بذلوه من جهد جبار على مدار الساعة لمواجهة جائحة كوفيد 19.

وقدم العميد الخبير محمد عيسى العظب هدايا رمزية لخط الدفاع الأول تثميناً للدور الذي قاموا به، مشيراً إلى أن شرطة الخيالة حريصة على تكريم كل من قدم مساعدة للوطن خلال الأزمة العالمية.

بدورهم، تقدم الموظفون بجزيل الشكر لمركز شرطة الخيالة على هذه اللفتة الكريمة، مؤكدين أن هذا التكريم بمقام وسام شرف على صدرهم وحافز لهم لتقديم المزيد من الجهد والعطاء.

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