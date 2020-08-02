مركز شرطة القصيص يستعرض إنجازاته العالمية

المصدر: دبي - البيان

اطلع اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، على الإنجازات العالمية، التي حققتها القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة في مركز شرطة القصيص، خلال الفترة الماضية، وذلك بحضور العميد يوسف العديدي، مدير المركز، ونائبه العميد عبد الحليم الهاشمي، وعدد من الضباط.

وثمن اللواء المنصوري الإنجازات التي حققها مركز شرطة القصيص، والتي تضاف إلى الإنجازات العالمية، التي حققتها شرطة دبي في مختلف المجالات، مشيداً بفرق العمل في المركز وتعاونها مع الشركاء الداخليين والخارجيين في تحقيق تلك النجاحات.

إنجازات

واستعرض العميد يوسف العديدي، أهم الإنجازات التي حققها مركز شرطة القصيص خلال الفترة الماضية، ومن ضمنها مساهمة المركز في حصول شرطة دبي على شهادة «غينيس» للأرقام القياسية كأطول علم على مستوى الدولة، وشهادة «غينيس» للأرقام القياسية في أكبر عدد من الجنسيات المختلفة للأشخاص الذين حملوا علم الإمارات، إلى جانب تمثيل المركز للقيادة العامة لشرطة دبي في الحصول على المعيار العالمي لتجربة العميل ICX519 .

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