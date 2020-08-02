إطلاق مبادرة «بين أهلكم» لمقيمي مدينة الإمارات الإنسانية

المصدر: أبوظبي- البيان

أطلقت مؤسسة ميثاء بنت أحمد آل نهيان للمبادرات المجتمعية والثقافية، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث مبادرة «بين أهلكم»، بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك، تستهدف فيها رسم الابتسامة وإدخال الفرحة في نفوس المقيمين في مدينة الإمارات الإنسانية في أبوظبي، وتتضمن المبادرة فعاليات عدة وبدأت أولى فعاليتها قبل عيد الأضحى بتوزيع هدايا ومستلزمات المواليد الجدد، الذين ولدوا في وطنهم الثاني الإمارات خلال فترة وجود أمهاتهم بالدولة، وتوزيع هدايا أيضاً على كل الأطفال المقيمين في مدينة الإمارات الإنسانية تتضمن ألعاباً تم إشراكهم باختيارها، وملابس العيد، التي تم مراعاة أعمارهم فيها.

وقالت الشيخة ميثاء بنت أحمد بن مبارك آل نهيان، رئيسة المؤسسة: يترقب الأطفال العيد في شوق ولهفة، ودائماً ما يخططون له ولاستقباله والاحتفال به، وتجهيز مستلزماته من الألعاب والملابس الجديدة والحلوى، وفي ظل ظروف محاربة انتشار فيروس «كورونا» حرصت المؤسسة على إدخال الفرح والبهجة في نفوس المقيمين في مدينة الإمارات الإنسانية، والتأكيد لهم على عدم الشعور بالغربة وأنهم يحيون بين أهلهم.

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