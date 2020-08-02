صدور العدد «559» من مجلة «الجندي» العسكرية

المصدر: أبوظبي - وام

صدر العدد (559) من مجلة «الجندي» العسكرية الشهرية التابعة لوزارة الدفاع بنسختين إلكترونية وورقية باللغتين العربية والإنجليزية يتناول العدد الجديد بالبحث والتحليل عدداً من القضايا والموضوعات، وأهم الفعاليات والأخبار المتعلقة بوزارة الدفاع والقوات المسلحة الإماراتية.

وجاءت «كلمة الجندي» تحت عنوان: «الإمارات تسطر التاريخ بحروف من ذهب»، حيث قالت: «إن دولة الإمارات العربية المتحدة أبهرت العالم أخيراً عندما نجحت بتنفيذ مهمة تاريخية غير مسبوقة على مستوى الوطن العربي، بإطلاق مسبار الأمل ضمن مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ، لتكون أول مهمة فضائية لاستكشاف الكوكب الأحمر تقودها دولة عربية بسواعد إماراتية، رغم حالة عدم الاستقرار التي يعيشها العالم جراء تفشي وباء كورونا، وبذلك تكون الإمارات قد نسجت قصة جديدة من قصص قهر المستحيل».

وأكدت المجلة في كلمتها الرئيسية: «إن الإنجازات والنجاحات المتوالية لدولة الإمارات ما هي إلا ثمرة جهود قيادة رشيدة وملهمة رسّخت في عقول شعبها ثقافة التميز والطموح للوصول إلى المراكز الأولى بعزيمة صلبة وإصرار لا يلين، لبناء مستقبل مشرق والنهوض بالبلاد وأبنائها في كل الصعد والمجالات، لتبقى راية الوطن عالية خفاقة كما أرادها القادة المؤسسون». وتحت عنوان «الهيكل الحكومي الإماراتي الجديد.. الريادة الإماراتية في التعامل مع المتغيرات».. تناولت المجلة بالبحث والتحليل دلالات ومعاني هذه الخطوة الإيجابية.

وفي هذا السياق، أكدت المجلة أنه في الوقت الذي لا يزال فيه العالم تحت وقع الصدمة، جراء وباء كورونا وتداعياته الضخمة على مختلف المستويات، فإن دولة الإمارات العربية المتحدة، كانت الأسرع في الخروج من هذه الصدمة وتجاوزها، من خلال رؤى وخطط ليس فقط للتعامل مع الآثار المباشرة للوباء، بل بالاستعداد لما بعده.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز