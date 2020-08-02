كغ تمور تبرع إلى «الهلال الأحمر» وصندوق الوطن 2000

أبوظبي - البيان

سلّمت مؤسسة أبوظبي للفنون بالتعاون مع مؤسسة السويدي 2000 كغ من التمور لصالح جمعية الهلال الأحمر الإماراتي وصندوق الوطن. وقد تم هذه إنتاج هذه التمور في مزارع النخيل العضوية الخاصة بمؤسسة السويدي وسوف يتم تعبئتها بالعبوات الرابحة في المسابقة الدولية للتمور التي أقامتها مؤسسة أبوظبي للفنون من تاريخ 5 يوليو ولغاية 18 يوليو 2020 لتصميم علب لتغليف وتعبئة التمور بوزن 1 كيلو للعبوة الواحدة من رطب مزارع النخيل العضوية لمؤسسة السويدي تم حفظها مبردة قبل توزيعها.

وأكد رئيس مؤسسة أبوظبي للفنون الدكتور حامد بن محمد خليفة السويدي أنه سوف يتم تسليم الكمية في مستودعات مؤسسة السويدي بالعين، حيث سيتم توزيعها وفقاً لآليات التوزيع المعتمدة من قبل هذه الجهات، وأضاف أن هذه المبادرة تأتي ضمن المبادرات الإنسانية التي تنظمها مؤسساتنا من خلال حرصها على التعاون والشراكة مع المؤسسات الأخرى لدعم جهود الرعاية الاجتماعية وتوحيدها وتكريس قيم الخير والعطاء الذي يعد منظومة يومية في مجتمعنا الإماراتي، لافتاً إلى أن هدف هذه المبادرة هو دعم وتعميم ثقافة الخير والرحمة التي أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والاستفادة من مواردنا الطبيعية التي تزخر بها دولتنا.

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