طقس الإمارات غداً مغبر وغائم جزئياً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً مغبراً وغائماً جزئياً أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، ويحتمل تكون السحب الركامية على بعض المناطق الشرقية والجنوبية بعد الظهر.

ولفت المركز في تقريره اليومي إلى أن الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار، وستكون جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 18 - 30 تصل إلى 40 كم/س أحياناً.

ونوه بأن الخليج العربي سيكون خفيفاً إلى متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:37، والثاني عند 00:07، والجزر الأول عند الساعة 17:43، والثاني عند الساعة 07:31.

وأشار إلى أن بحر عمان سيكون خفيفاً إلى متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند 09:37، والثاني عند الساعة 20:32، والجزر الأول عند الساعة 15:25، والثاني عند الساعة 03:22.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى

أبوظبي 47 35 55 15

دبي 46 34 60 20

الشارقة 45 32 70 20

عجمان 44 34 80 25

أم القيوين 44 31 75 30

رأس الخيمة 42 33 70 35

الفجيرة 36 32 80 55

العين 48 33 45 10

ليوا 50 31 55 10

الرويس 45 34 70 25

السلع 44 33 75 35

دلما 41 34 80 40

طنب الكبرى 40 32 85 50

طنب الصغرى 40 32 85 50

أبو موسى 40 33 85 45.

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