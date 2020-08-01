الإعلام الروسي يشيد بإنجاز مفاعل "براكة" الإماراتي
أشاد الإعلام الروسي ووكالات الأنباء والمواقع الروسية بالإنجاز التاريخي الذي حققته دولة الإمارات بتشغيل أول مفاعل سلمي للطاقة النووية (براكة) في العالم العربي.
ونشرت وكالة أنباء "انتر فاكس " و"تاس " الروسية للأنباء اليوم تغريدة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" على "تويتر" بهذا الخصوص.
وتناولت الصحف الروسية ومنها " كوميرسانت و غازيتا " ومواقع مثل "ياندكس. رو ، لينتا . رو" خبر بداية تشغيل أول محطة للطاقة النووية في العالم العربي ونجاح فرق العمل في تحميل حزم الوقود النووي واجراء اختبارات شاملة وإتمام عملية التشغيل بنجاح ".
" اسماء الوكالات والمواقع الروسية التي تناولت الخبر":
https://www.interfax.ru/world/719898
https://www.kommersant.ru/doc/4441112?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://www.gazeta.ru/science/news/2020/08/01/n_14744215.shtml?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://argumenti.ru/world/2020/08/679727?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://lenta.ru/news/2020/08/01/oae/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://yandex.ru/news/yandsearch?lr=213&cl4url=https%3A%2F%2Flenta.ru%2Fnews%2F2020%2F08%2F01%2Foae%2F&text=%D0%BE%D0%B0%D1%8D&content=alldocs&from=search