الإعلام الروسي يشيد بإنجاز مفاعل "براكة" الإماراتي

المصدر: وام

أشاد الإعلام الروسي ووكالات الأنباء والمواقع الروسية بالإنجاز التاريخي الذي حققته دولة الإمارات بتشغيل أول مفاعل سلمي للطاقة النووية (براكة) في العالم العربي.

ونشرت وكالة أنباء "انتر فاكس " و"تاس " الروسية للأنباء اليوم تغريدة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" على "تويتر" بهذا الخصوص.

وتناولت الصحف الروسية ومنها " كوميرسانت و غازيتا " ومواقع مثل "ياندكس. رو ، لينتا . رو" خبر بداية تشغيل أول محطة للطاقة النووية في العالم العربي ونجاح فرق العمل في تحميل حزم الوقود النووي واجراء اختبارات شاملة وإتمام عملية التشغيل بنجاح ".

" اسماء الوكالات والمواقع الروسية التي تناولت الخبر":

https://www.interfax.ru/world/719898



https://www.kommersant.ru/doc/4441112?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews



https://www.gazeta.ru/science/news/2020/08/01/n_14744215.shtml?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews

https://argumenti.ru/world/2020/08/679727?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews



https://lenta.ru/news/2020/08/01/oae/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews

https://yandex.ru/news/yandsearch?lr=213&cl4url=https%3A%2F%2Flenta.ru%2Fnews%2F2020%2F08%2F01%2Foae%2F&text=%D0%BE%D0%B0%D1%8D&content=alldocs&from=search

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