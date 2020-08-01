خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد يهنئون رئيسة الاتحاد السويسري باليوم الوطني لبلادها

المصدر: وام

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيسة سيمونيتا سوماروغا، رئيسة الاتحاد السويسري، وذلك بمناسبة اليوم الوطني لبلادها.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيسة سيمونيتا سوماروغا.

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