محمد بن زايد: براكة إنجاز حضاري تضيفه الإمارات إلى رصيد إنجازاتها

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن الإمارات تخطو خطوات مهمة على طريق استدامة التنمية، فقد حققت نقلة نوعية في قطاع الطاقة الإماراتي بالإعلان عن تشغيل محطة براكة للطاقة النووية السلمية.

وكتب سموه على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "حققنا نقلة نوعية في قطاع الطاقة الإماراتي وخطوة مهمة على طريق استدامة التنمية، بأيدي كفاءاتنا الوطنية.. المحطة الأولى من محطات براكة للطاقة النووية السلمية تبدأ عملياتها التشغيلية وفق أعلى معايير السلامة العالمية. براكة إنجاز حضاري وتنموي تضيفه الإمارات إلى رصيد إنجازاتها المتفردة".

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز