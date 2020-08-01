خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد يتلقون تهاني ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية

المصدر: أبوظبي - وام

تلقى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقيات تهنئة من ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

كما تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيات تهنئة مماثلة بهذه المناسبة من ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية.

اتصال

إلى ذلك، أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أمس، اتصالاً هاتفياً مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة، هنأه خلاله بعيد الأضحى المبارك، واطمأن سموه على صحته بعد أن مَنَّ الله تعالى عليه بالشفاء ومغادرته المستشفى، داعياً الله أن يحفظ خادم الحرمين ويرعاه ويديم عليه الصحة والعافية والعمر المديد.

كما تبادل سموه خلال اتصال هاتفي التهاني والتمنيات مع الملك محمد السادس عاهل المملكة المغربية الشقيقة بعيد الأضحى المبارك، بجانب تهنئة جلالته بمناسبة ذكرى «يوم العرش».

وتبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، التهاني والتمنيات بمناسبة عيد الأضحى المبارك - خلال اتصالات هاتفية - مع الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين الشقيقة، والملك عبدالله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وعبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، وقيس سعيّد رئيس جمهورية تونس الشقيقة.

ونقل سموه إلى القادة - خلال الاتصالات الهاتفية - تهاني صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، بهذه المناسبة المباركة وتمنياته لهم دوام الصحة والعافية والسعادة، سائلاً الله تعالى أن يعيد عليهم هذه المناسبة وشعوبهم وبلدانهم بالخير واليمن والبركات.

خير وسلام

وأعرب القادة عن أسمى آيات التهاني وأصدق التمنيات إلى سموهما بعيد الأضحى المبارك، داعين المولى تعالى أن يديم على دولة الإمارات وشعبها الرخاء والأمن والأمان ويحفظها من كل مكروه ويمد صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، بموفور الصحة والعافية والسعادة، معربين عن تمنياتهم أن يعيد هذه المناسبة على شعوب الأمتين العربية والإسلامية باليمن والبركات، ويرفع عنهم الوباء وعن شعوب العالم أجمع، وتنعم البشرية بالخير والسلام.

سلام واستقرار

كما تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير دفاع المملكة العربية السعودية الشقيقة أمس - خلال اتصال هاتفي - التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وأعرب سموهما خلال الاتصال عن تمنياتهما لدولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وشعبيهما الشقيقين دوام الخير والعز والازدهار في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظهما الله.. سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على شعوب الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، ويرفع عنهم الوباء وأن تنعم شعوب العالم أجمع بالسلام والاستقرار.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز