كبار قادة القوات المسلحة يتبادلون التهاني مع الوحدات

المصدر: أبوظبي - وام

قام عدد من كبار ضباط القوات المسلحة، بتقديم التهاني والتبريكات إلى الضباط وضباط الصف وأفراد القوات المسلحة، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

جاء ذلك خلال الزيارات التي قاموا بها إلى مختلف الوحدات، ونقلوا خلالها تحيات وتهاني قيادتنا الرشيدة بهذه المناسبة المباركة.. راجين الله العلي القدير أن يعيده على الجميع بالخير واليمن والبركات متمنين لهم كل التوفيق في أداء مهامهم.

وتأتي هذه الزيارات لتبادل التهاني مع ضباط وضباط صف وأفراد القوات المسلحة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مع اتخاذ كل التدابير والإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد لضمان سلامة الجميع.

ودرجت القيادة العامة للقوات المسلحة على مثل هذه الزيارات في المناسبات الدينية والوطنية للاطمئنان على سير العمل وتحقيقاً لمزيد من التلاقي بين كبار الضباط والمرؤوسين لما لها من أثر في رفع الروح المعنوية لمنتسبي القوات المسلحة.

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