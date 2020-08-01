حمدان بن محمد: «العيد عيدين.. الحمد لله على السلامة يا بو فهد»

المصدر: دبي - البيان

نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي فيديو يظهر فيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، خلال مغادرته المستشفى بعد أن منّ الله عليه بالصحة والعافية.

ودون سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم: «العيد عيدين.. الحمد لله على السلامة يا بو فهد»، في إشارة إلى تزامن خروج خادم الحرمين الشريفين من المستشفى ومناسبة عيد الأضحى المبارك.

يذكر أن الملك سلمان بن عبد العزيز غادر مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض أول من أمس بعد أن منّ الله تعالى عليه بالصحة والعافية.

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