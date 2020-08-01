157مليون درهم مشاريع طرق وبنية تحتية بعجمان

المصدر: عجمان -أسامة أحمد

نفذت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان مجموعة من مشاريع الطرق والبنية التحتية الجديدة خلال النصف الأول من العام الحالي بقيمة 157 مليون درهم، وهي تشمل مشاريع متعددة أبرزها مشروع جسر الراشدية الجديد وهو عبارة عن إنشاء مجموعة من الجسور لربط شارع الشيخ خليفة بشارع عبد الله بن عبود وشارع بدر لاستيعاب الحركة المرورية وتحقيق انسيابية للحركة في جميع الاتجاهات، بلغت تكلفة المشروع 150مليون درهم، وتم البدء بالمشروع في النصف الثاني من العام 2019، وقد بلغت نسبة الإنجاز 44% ومن المتوقع الانتهاء من المشروع في نهاية العام الحالي 2020.

تنفيذ

وقال الدكتور مهندس محمد أحمد بن عمير المهيري المدير التنفيذي لقطاع البنية التحتية في دائرة البلدية والتخطيط: يأتي تنفيذ المشاريع الجديدة ضمن تعزيز البنية التحتية في الإمارة، مشيراً إلى أنه تم تنفيذ مشروع إنشاء طرق داخلية في منطقة الحليو المرحلة الثالثة وهي مجموعة من الطرق الداخلية المفردة في منطقة الحليو لتأمين وصول سهل ومريح للسكان إلى مساكنهم وبتكلفة تقديرية 7.5 ملايين درهم وبدأ تنفيذ المشروع في الربع الرابع من العام 2019، وتم إنجازه بالكامل وافتتاح الطرق للاستخدام.

إنجاز

كما تم إنجاز مشروع إنشاء طرق في منطقة النعيمية الأولى المرحلة 4، حيث تم إنشاء مجموعة من الطرق الداخلية المفردة في المنطقة مع أرصفة ومواقف وشبكة لصرف مياه الأمطار في المنطقة، وبلغت نسبة الإنجاز بالمشروع 80% ومن المتوقع الانتهاء من المشروع في الربع الرابع من العام الجاري 2020.

جهود

وأكد المهيري، أن الدائرة تواصل جهودها في تعزيز البنية التحتية وتنفيذ مشاريع جديدة وصيانة الطرق والجسور، وذلك لاستيعاب الحركة المرورية المتنامية في الإمارة بسبب زيادة الكثافة السكانية والعمرانية في الإمارة، مشيراً إلى أنه تم إنشاء مشروع جسر مشاة على شارع الشيخ راشد بن حميد بمنطقة الليوارة، وتم الانتهاء من تنفيذ جسر للمشاة على شارع الشيخ راشد بن حميد في نهاية الربع الأول للعام الحالي 2020 وتم فتحه للمستخدمين. كما تم تنفيذ مجموعة من أعمال صيانة الطرق والبنية التحتية في مناطق مختلفة من الإمارة شملت إضافة حارة رابعة على شارع الشيخ زايد في منطقة الروضة، وحارة على شارع الشيخ زايد عند مدخل منطقة الحليو، وتعديل فتحة الدوران للخلف على شارع الشيخ خليفة بالقرب من بنك دبي الإسلامي، إضافة إلى تعبيد الطريق الواصل بين شارع عمان ومختبر مواد البناء.

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