540 فحص «كوفيد 19» لأهالي ضاحية الخالدية بالشارقة

المصدر: الشارقة – البيان

أشاد مجلس ضاحية الخالدية التابع لدائرة شؤون الضواحي والقرى بحكومة الشارقة بالجهود المبذولة من قبل الفرق الطبية للقيام على صحة وسلامة المجتمع من خلال الفحوصات التي يقيمونها للكشف عن حالات فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وأكد المجلس أهمية دور القطاع الطبي والقطاع الأمني في التصدي للجائحة ومساهمتهم في التوعية والوقاية والكشف عن الحالات الجديدة لعلاجها.

جاء ذلك خلال الحفل الذي نظمه مجلس ضاحية الخالدية بمقره، وقام فيه خلفان سعيد المري رئيس مجلس ضاحية الخالدية بتكريم الفريق الطبي والقائمين على مبادرة معاً نحو صحة مستدامة التي اختتمت مساء أول من أمس بمقر مجلس ضاحية الخالدية بمدينة الشارقة بعد أن أجرت فحوصاً بإجمالي 540 فحصاً لأهالي ضاحية الخالدية.

ثناء

وأثنى خلفان سعيد المري على جهود وزارة الصحة متمثلة في منطقة الشارقة الطبية وجهود القيادة العامة لشرطة الشارقة خلال تكريم بحضور نائب رئيس المجلس محمد راشد بن جرش والطاقم الطبي وأفراد الشرطة المشاركين في تنظيم الفحوصات، وأشاد بأدوارهم الوطنية التي تواصلت للحفاظ على صحة المجتمع ووقايته الدائمة من جائحة كورونا. وقام رئيس المجلس بتكريم الدكتورة داليا عبد المعطي مراد وفيصل محمد العوضي من منطقة الشارقة الطبية ومنحهم شهادات تقدير ودروع، كما سلم المري شهادة تقدير ودرعاً بالنيابة عن العقيد ركن عمر علي الغزال نائب مدير إدارة المهام الخاصة رئيس لجنة التفتيش العمالية في شرطة الشارقة الرائد عبد الرحمن بوغانم السويدي.

وجرى تكريم الرائد عبد الرحمن بوغانم السويدي مدير فرع الخدمات المساندة في إدارة المهام الخاصة، مسؤول عمليات «كوفيد 19» بشهادة تقدير، ومن ثم تم تكريم كل الطاقم والمنظمين وأفراد الشرطة والمشرفين والمستخدمين الذين ساهموا في إنجاح المبادرة ومنحهم شهادات تقدير من المجلس.

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