دوريات شرطة عجمان تبث التكبيرات

المصدر: عجمان - البيان

هنأ اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان قيادة وشعب الإمارات والمقيمين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، فيما وضعت القيادة العامة لشرطة عجمان تكبيرات العيد بجميع دورياتها في مواقع مختلفة من الإمارة مع بداية صباح عيد الأضحى المبارك.

كما حددت شرطة عجمان 3 مناطق في الإمارة لإطلاق المدافع للإعلان عن قدوم عيد الأضحى المبارك، كما جرت العادة من كل عام.

وأوضح المقدم حسين الورس رئيس قسم النقليات والمشاغل في شرطة عجمان، أن مدفع العيد يعتبر إحياءً للعادات والتقاليد المحلية وجزءاً من تمسكنا بالموروث الاجتماعي الأصيل الذي ترسخ في ذاكرة عجمان، واعتاد عليه أبناء الإمارات والمقيمون في الدولة.

وأضاف أنه لإطلاق المدافع تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لما تقتضيه المصلحة العامة وسلامة المجتمع.

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