2675 ذبيحة أنجزتها مقاصب رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح

استقبلت مقاصب رأس الخيمة الثلاثة خلال يوم وقفة عرفة ومنتصف أول أيام عيد الأضحى المبارك 2675 رأس ماشية، ونفذت مختلف الفحوص الطبية اللازمة عليها قبل عملية الذبح وبعدها، حيث فتحت المقاصب أبوابها أمام الأهالي منذ يوم وقفة عرفة وحتى ثالث أيام العيد، ابتداءً من الساعة الخامسة صباحاً حتى الثامنة مساءً ابتداءً من يوم وقفة عرفة، وبعد صلاة العيد مباشرة في أول أيام عيد الأضحى المبارك، ومن السادسة صباحاً في اليومين الثاني والثالث حتى الثامنة مساءً، بهدف تقديم الخدمة بشكل ميسر نتيجة للأعداد المتزايدة من الأضاحي التي تستقبلها.

تدابير

وكشف منذر بن شكر الزعابي مدير عام بلدية رأس الخيمة، عن تخصيص مقصب رأس الخيمة الآلي بمنطقة رأس الخيمة القديمة لذبح أضاحي الجمعيات الخيرية خلال فترة العيد، بهدف تعزيز التدابير الاحترازية التي تتخذها بلدية رأس الخيمة للحد من الازدحام وضمان الحفاظ على الصحة العامة للموظفين والمتعاملين، وهو ما تعتبره البلدية من أولوياتها.

وأشار إلى أن الأطباء البيطريين نفذوا مختلف مهامهم على أكمل وجه، والتي تمثلت في إجراء الفحوصات الطبية المختلفة على الأضاحي داخل الأسواق وقبل الذبح داخل مقاصب البلدية للتأكد من سلامتها للاستخدام الآدمي، مشيداً بجهود الدوريات الشرطية للقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة من خلال تواجدهم الذي ساهم في تنظيم عملية السير والمرور أمام المقاصب، وفك الاختناقات وتوفير الانسيابية التامة جراء الأعداد الكبيرة من المركبات.

وحذر الزعابي، أفراد المجتمع من التعامل مع القصابين الجائلين لخطورتهم على الصحة العامة.

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