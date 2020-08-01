«تنمية المجتمع في دبي» تشارك أطفال قرية العائلة فرحة العيد

المصدر: دبي - البيان

زار أحمد جلفار، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، قرية العائلة، أول أيام عيد الأضحى المبارك، والتقى أطفال القرية لمشاركتهم فرحتهم والتعرف إلى الفعاليات والبرامج التي أعدوها لقضاء أيام العيد.

وأكد جلفار خلال زيارته للقرية، أهمية الاستفادة من هذه المناسبات لتعزيز ثقافة الأطفال بالقيم والتعاليم الإسلامية والعادات والتقاليد، وضرورة تدريبهم على أهمية التواصل الاجتماعي والتكافل مع الفئات الأقل حظاً، وضرورة دمجهم وتمكينهم بالشكل الأمثل ليكونوا أفراداً صالحين قادرين على لعب دور فاعل وإيجابي في مجتمعهم.

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