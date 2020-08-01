«الفجيرة الخيرية» توزع لحوم الأضاحي على الأسر والأيتام والأرامل

المصدر: الفجيرة - وام

وزعت جمعية الفجيرة الخيرية بالتعاون مع إدارة المقاصب ببلدية الفجيرة لحوم الأضاحي على 2376 أسرة محتاجة وعلى الأيتام والأرامل في مناطق الفجيرة كافة.

وقال يوسف المرشودي مدير عام جمعية الفجيرة الخيرية.. إن الجمعية قامت بشراء الأضاحي المطابقة للشروط الشرعية والصحية وخالية من العيوب والأمراض، وتم تنفيذ مشروع الذبح والتوزيع بالتعاون مع البلدية وتحت إشرافها لضمان سلامتها وتوافر الشروط الصحية فيها.

وأضاف: تم نقل الأضاحي لتوزيعها على المحتاجين والمستفيدين في سيارات مجهزة ومبردة، تراعي الإجراءات الاحترازية وشروط الأمن والسلامة في حفظ اللحوم تضمن سلامتها وإيصالها بحالة صحية سليمة وصالحة لتصل في أول أيام عيد الأضحى للمستفيدين المسجلين بالجمعية إلى منازلهم.

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