افتتاح مركز فحص مجاني لـ«كورونا» في «اللولو» بعجمان

المصدر: عجمان - البيان

افتتحت منطقة عجمان الطبية مركزاً جديداً لفحوصات «كورونا» في مركز اللولو التجاري وسط عجمان، وذلك للعمل خلال عطلة العيد وزيادة الفحوصات المجانية لكافة أفراد المجتمع.

وقال حمد تريم الشامسي مدير منطقة عجمان الطبية، إن افتتاح مركز الفحص الجديد يأتي ضمن توجيهات القيادة الرشيدة في تقديم الخدمات التي يحتاجها أفراد المجتمع للمحافظة على صحتهم ضد جائحة «كورونا» في جميع الظروف والأوقات لذلك تم اختيار مركز اللولو التجاري في وسط عجمان ليخدم السكان ولا سيما في هذا الموقع الحيوي والمهم من الإمارة. ولفت إلى أن المركز يستقبل الراغبين في عمل الفحص لمرض «كورونا» ابتداءً من الساعة 12 ظهراً وحتى الساعة الثامنة مساءً طوال أيام العيد، حيث تستمر خدمات المركز حتى مساء الأحد المقبل، ويتم عمل الفحوصات لجميع الراغبين مجاناً، وتم إقامة هذا المركز بالتعاون مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث مركز عجمان، وشركة بيور هيلث، ودائرة التنمية الاقتصادية، ومركز اللولو.

وأشار إلى أن افتتاح المركز ليكون بديلاً مؤقتاً عن مركز «البيت متوحد» خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث سيعود مركز البيت متوحد لعمل فحوصات مرض «كورونا» عقب إجازة العيد مباشرة.

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