6 مشروعات في رأس الخيمة تُنجز خلال أغسطس وسبتمبر

المصدر: دبي ــ أحمد يحيى

كشف المهندس راشد المهيري، مدير المنطقة الشمالية في وزارة تطوير البنية التحتية لـ«البيان»، أنه سيتم الانتهاء من تنفيذ 6 مشروعات ضمن البرنامج الاستثماري للمباني الحكومية في رأس الخيمة خلال أغسطس الحالي وسبتمبر المقبل، تشمل إضافات لمدرسة خت للتعليم الأساسي للبنات «رفيدة الأنصارية سابقاً»، وصيانة لمستشفى إبراهيم بن حمد عبيد الله بمنطقة النخيل، وإنشاء مبنى قيادة قوات الأمن الخاصة بمنطقة الربيبة، وإضافات لمدرسة مهرة بنت أحمد للتعليم الأساسي للبنات، وصيانة مسجد عمار بن ياسر، وصيانة مقبرة وادي حقيل بمنطقة شمل.

وقال المهيري: إن أعمال إنشاء مبنى قيادة قوات الأمن الخاصة بمنطقة الربيبة تشمل عدداً من المباني بمساحات واستخدامات مختلفة، مثل مباني الإدارة والاجتماعات وسكن ونادي الضباط وسكن الجنود، ومخازن الأسلحة وورش السيارات، فضلاً عن الخدمات والمرافق والطرق، مبيناً أنه تم استخدام معايير لاستدامة المشروع مثل الطابوق الحراري، وتعزيز الأنظمة الذكية مثل نظام الري للتحكم عن بعد وتعمل بحساسات الحركة لتقليل استهلاك LED، ونظام أنابيب ممتدة داخل المبنى لتوفير إضاءة طبيعية، فضلاً عن أنظمة الدخول التعريفي للأشخاص والصوتيات والمراقبة، والإنذار ومكافحة الحريق، فيما تم تزويد المبنى بسخانات شمسية.

وذكر أن مشروع إضافات مدرسة خت للتعليم الأساسي للبنات «رفيدة الأنصارية سابقاً»، عبارة عن إضافة 10 فصول دراسية وغرفة معلمات وأنشطة ومرافق صحية للطلبة وأصحاب الهمم، فيما تبلغ مساحة المبنى 1221 متراً مربعاً، وتم تصميم المبنى وفق أفضل الممارسات العالمية وبصورة مستدامة، حيث تم تركيب سخانات شمسية، لافتاً إلى أن مشروع صيانة مستشفى إبراهيم بن حمد عبيد الله بمنطقة النخيل، عبارة عن رفع كفاءة عدة أقسام بالمبنى الرئيسي، وتوسعة قسم الطوارئ والإدارة وغيرها من الخدمات.

مدارس ومساجد

وذكر أن مشروع إضافات لمدرسة مهرة بنت أحمد للتعليم الأساسي للبنات يشمل إضافة 5 فصول دراسية وغرفة معلمات وعدد من الخدمات الأخرى، وتبلغ مساحة المبنى 1400 متر، فيما تم عمل ربط للمرحلتين الأولى والثانية ليبدوان وكأنهما مبنى واحد، فيما يشمل مشروع صيانة مسجد عمار بن ياسر تطويره وإضافة سكن للإمام، ويعتمد المسجد معايير البناء الأخضر والاستدامة، واستبدال الزجاج العادي بآخر عازل للحرارة، وغيرها من هذه المعايير، كما تضم أعمال صيانة مقبرة وادي حقيل بمنطقة شمل، صيانة سور المقبرة بطول 1650 متراً مربعاً ضمن متطلبات الأبنية الخضراء باستخدام طابوق ودهانات عازلة للحرارة.

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