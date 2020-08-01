الإمارات ترسل 60 طناً من الإمدادات الطبية وأجهزة الفحص إلى تركمانستان

المصدر: أبوظبي - وام

أرسلت دولة الإمارات أمس طائرة مساعدات على متنها 60 طناً من الإمدادات الطبية وأجهزة الفحص إلى تركمانستان، وذلك من أصل 90 طناً مخصصة لها لدعم جهود 90 ألفاً من العاملين في المجال الصحي وتعزيز قدرتهم على مواجهة انتشار فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد19».

علاقات متميزة

وقال عبدالعزيز الهاشمي القائم بالأعمال في سفارة الدولة في عشق آباد: «إن دولة الإمارات وتركمانستان تتمتعان بعلاقات ثنائية متميزة تحظى بدعم ورعاية قيادتي البلدين الصديقين في إطار الحرص المستمر على تعزيزها وتنميتها في المجالات التنموية كافة وبما يحقق المصالح المشتركة».

وأضاف: «تأمل دولة الإمارات في أن تسهم المساعدات الطبية التي أرسلت في تعزيز قدرات الطواقم الطبية والتمريضية في تركمانستان وتوفير المزيد من الحماية لها في مواجهة الجائحة».

يذكر أن دولة الإمارات قدمت أكثر من 1248 طناً من المساعدات لأكثر من 92 دولة استفاد منها أكثر من مليون من العاملين في المجال الطبي.

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