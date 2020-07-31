محمد بن زايد ومحمد بن سلمان يتبادلان هاتفياً تهاني عيد الأضحى المبارك

المصدر: وام

تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير دفاع المملكة العربية السعودية الشقيقة، اليوم - خلال اتصال هاتفي - التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وأعرب سموهما خلال الاتصال عن تمنياتهما لدولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وشعبيهما الشقيقين دوام الخير والعز والازدهار في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظهما الله، سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على شعوب الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، ويرفع عنهم الوباء، وأن تنعم شعوب العالم أجمع بالسلام والاستقرار.

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