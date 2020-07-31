الإمارات تطلق مشروعها الخيري لتوزيع كسوة العيد في الساحل الغربي اليمني

المصدر: وام

أطلقت دولة الإمارات، ممثلة في هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، مشروعها الخيري السنوي لتوزيع كسوة العيد على الأسر المتعففة بمحافظة تعز، ضمن سلسة المساعدات المختلفة التي تقدمها دولة الإمارات للشعب اليمني الشقيق في شتى المجالات الخدمية والمجتمعية والتنموية.

وقام فريق الهيئة بتوزيع كسوة العيد على 400 أسرة في قرى الثوباني التابعة لمديرية المخا بمحافظة تعز في الساحل الغربي، حتى يستطيعوا مشاركة أقرانهم فرحة العيد.

حضر عملية التوزيع مندوب الهلال الأحمر الإماراتي وطاقم المساعدات الإنسانية وعدد من أعضاء السلطة المحلية.

وأعربت الأسر المستفيدة عن شكرها وتقديرها لدولة الإمارات على هذه اللفتة الإنسانية في هذه الأيام المباركة والتي أدخلت الفرحة في نفوس أطفالهم في العيد.

من جهة ثانية، سيرت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك قافلة مساعدات إغاثية إلى قرية السوادية النائية بمديرية الوازعية وعدد من المناطق تضمنت 50 طناً من المواد الغذائية توزعت على 500 سلة من المواد الاستهلاكية الضرورية و500 كرتون من التمور الإماراتية استفادت منها 500 أسرة.

يأتي ذلك في إطار الجهود المتواصلة من جانب دولة الإمارات دعماً للشعب اليمني الشقيق في المناطق الريفية والنائية والفقيرة ضمن قوافل الدعم المستمرة لأهالي الساحل الغربي.

وعبرت الأسر المستفيدة عن امتنانها وشكرها لدولة الإمارات على هذه المعونات الإنسانية لتكتمل الفرحة في عيد الأضحى المبارك، معربين عن تقديرهم لجهود فريق الهلال الأحمر الإماراتي في الوصول إلى قراهم.

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