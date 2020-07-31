محمد بن زايد يتبادل مع قادة الدول الشقيقة التهاني بعيد الأضحى المبارك

المصدر: وام

أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم، اتصالاً هاتفياً مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة، هنأه خلاله بعيد الأضحى المبارك، واطمأن سموه على صحته بعد أن منّ الله تعالى عليه بالشفاء ومغادرته المستشفى، داعياً الله أن يحفظ خادم الحرمين ويرعاه ويديم عليه الصحة والعافية والعمر المديد.

كما تبادل سموه، خلال اتصال هاتفي، التهاني والتمنيات مع جلالة الملك محمد السادس، عاهل المملكة المغربية الشقيقة، بعيد الأضحى المبارك، إلى جانب تهنئته بمناسبة ذكرى "يوم العرش".

وتبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان التهاني والتمنيات بمناسبة عيد الأضحى المبارك - خلال اتصالات هاتفية - مع الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل مملكة البحرين الشقيقة، والملك عبد الله الثاني ابن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وعبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، وقيس سعيد، رئيس جمهورية تونس الشقيقة.

ونقل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى القادة - خلال الاتصالات الهاتفية - تهاني صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بهذه المناسبة المباركة، وتمنياته لهم دوام الصحة والعافية والسعادة، سائلاً الله تعالى أن يعيد عليهم هذه المناسبة وشعوبهم وبلدانهم بالخير واليمن والبركات.

من جانبهم، أعرب القادة عن أسمى آيات التهاني وأصدق التمنيات إلى سموهما بعيد الأضحى المبارك، داعين المولى تعالى أن يديم على دولة الإمارات وشعبها الرخاء والأمن والأمان ويحفظها من كل مكروه ويمد صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، بموفور الصحة والعافية والسعادة، معربين عن تمنياتهم أن يعيد هذه المناسبة على شعوب الأمتين العربية والإسلامية باليمن والبركات، ويرفع عنهم الوباء وعن شعوب العالم أجمع وتنعم البشرية بالخير والسلام.

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