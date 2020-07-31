طقس الإمارات غداً مغبر وغائم جزئياً أحياناً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً مغبراً وغائماً جزئياً أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، مع فرصة تكون السحب الركامية على بعض المناطق الشرقية والجنوبية بعد الظهر قد يصاحبها سقوط أمطار، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة.

وقال المركز، في بيانه اليومي، إن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 18 - 30 تصل إلى 42 كم/س أحياناً، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعة 12:47، والمد الثاني عند 23:18، والجزر الأول عند الساعة 16:44، والجزر الثاني عند الساعة 06:50.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند 08:53، والمد الثاني عند الساعة 19:40، والجزر الأول عند الساعة 14:31، والثاني عند الساعة 02:35.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى

أبوظبي 47 34 60 20

دبي 46 34 65 20

الشارقة 45 32 70 30

عجمان 43 33 70 25

أم القيوين 43 33 75 25

رأس الخيمة 43 33 70 30

الفجيرة 37 32 85 55

العين 48 33 45 10

ليوا 48 31 60 15

الرويس 46 30 70 25

السلع 46 33 75 25

دلما 41 32 80 35

طنب الكبرى 40 31 85 40

طنب الصغرى 40 31 85 40

أبو موسى 40 32 85 40.

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