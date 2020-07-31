محمد بن زايد: فريق مسبار الأمل نموذج مشرف للشباب الإماراتي

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المصدر:
  • البيان الإلكتروني
التاريخ:

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن مهمة "مسبار الأمل" تمثل مرحلة جديدة من الطموح والتميز، مشيداً بهمة أبناء الإمارات وعزيمتهم المشرّفة.

وقال سموه، اليوم، في تغريدة على حسابه الرسمي في "تويتر": "سعدت وأخي محمد بن راشد بتكريم فريق الإمارات لاستكشاف المريخ "مسبار الأمل"، نموذج مشرف للشباب الإماراتي الذي نراهن عليه لخوض المنافسة في مضمار التقدم العلمي، بتوفيق الله سيصل المسبار إلى وجهته في الذكرى الخمسين للاتحاد، مرحلة جديدة من الطموح والتميز بهمة أبنائنا وعزيمتهم".

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