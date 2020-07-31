عبدالله بن زايد ووزير خارجية مالطا يبحثان هاتفياً العلاقات الثنائية وأوضاع المنطقة

المصدر: أبوظبي - وام

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي خلال اتصال هاتفي مع إيفاريست بارتولو وزير خارجية مالطا العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيز أوجه التعاون المشترك في عدد من المجالات.

كما بحث الجانبان عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ومنها الأوضاع في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط والأزمة الليبية.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على العلاقات المتميزة التي تجمع بين دولة الإمارات ومالطا والحرص المستمر على تعزيز أوجه التعاون المشترك بين البلدين في المجالات كافة.

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