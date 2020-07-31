حمدان بن زايد وطحنون بن محمد وهزاع بن زايد يقدمون التهاني

المصدر: العين- وام

هنأ سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، راجياً المولى عزّ وجلّ أن يعيد هذه المناسبة على سموّه بموفور الصحة والعافية. كما هنأ سموه، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وسمو أولياء العهود ونواب الحكام، راجياً المولى تعالى أن يعيده عليهم وعلى شعب الإمارات باليمن والخير والبركات، وأن يحفظ دولة الإمارات ويديم على شعبها والمقيمين على أرضها نعمة الأمن والأمان والتقدم والازدهار.

وهنأ سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك راجياً المولى عزّ وجلّ أن يعيد هذه المناسبة على سموّه بموفور الصحة والعافية.

كما هنأ سموه، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وسمو أولياء العهود ونواب الحكام بعيد الأضحى المبارك، راجياً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة عليهم وعلى شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ دولة الإمارات ويديم على شعبها والمقيمين على أرضها نعمة الأمن والأمان والتقدم والازدهار.

تبريكات

وهنأ سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، بحلول عيد الأضحى المبارك، راجياً المولى القدير أن يعيد هذه المناسبة على سموه بوافر الصحة والعافية وعلى شعب الإمارات والمقيمين على أرضها الطيبة باليمن والبركات.

كما هنأ سموه، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وسمو أولياء العهود ونواب الحكام بعيد الأضحى المبارك، معرباً سموه عن أمنياته أن يعيد المولى عز وجل عليهم هذه المناسبة بمزيد من الخير والازدهار، وأن تظل دولة الإمارات واحة للأمن والأمان والاستقرار والعطاء.

برقية

بعث سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، برقية تهنئة إلى الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة، بذكرى «يوم العرش». وأعرب سموه عن تهانيه وتمنياته الصادقة للملك محمد السادس بموفور الصحة والسعادة.

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