جمعية الصداقة الإماراتية- الكورية تستعرض تاريخ علاقات البلدين

المصدر: أبوظبي - وام

نظمت جمعية الصداقة الإماراتية - الكورية في أبوظبي ندوة عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد، تحت عنوان «تاريخ العلاقات والصداقة بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا الجنوبية»، قدمها عبدالله سيف علي النعيمي سفير الدولة لدى الجمهورية الكورية الجنوبية.

شارك في الندوة معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي رئيس مجلس إدارة جمعية الموهوبين، والمهندس حميد الحمادي رئيس جمعية الصداقة، وعدد من كبار الشخصيات وأعضاء السلك الدبلوماسي ونخبة من الباحثين والأكاديميين والمثقفين والإعلاميين، وأدارها الإعلامي عبدالرحمن نقي عضو مجلس إدارة جمعية الصداقة.

وتحدث عبدالله سيف علي النعيمي عن تميز وتطور العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا الجنوبية وتحولها إلى شراكة استراتيجية بين البلدين عام 2009، وشمل التعاون المشترك مجالات عدة ومنها محطة براكة للطاقة النووية السلمية في منطقة الظفرة والتعاون في قطاع النفط، وعدد من الاتفاقيات المهمة، التي تم توقيعها بين البلدين.

وأشار إلى أهمية الزيارة التاريخية، التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى كوريا الجنوبية عام 2019 والزيارة الأخيرة، التي قام بها سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي كونه أول وزير خارجية يزور كوريا الجنوبية في ظل أزمة (كوفيد 19).

استثمارات

واستعرض النعيمي الفرص الاستثمارية بين البلدين، لافتاً إلى أن كوريا الجنوبية لديها استثمارات كبيرة في العالم وهناك فرص لجذب المزيد من الاستثمارات الكورية إلى دولة الإمارات في قطاعات عدة، ومنها الطاقة والطاقة المتجددة والتكنولوجيا والنقل وقطاع الغذاء، كما يعد الذكاء الصناعي والثورة الصناعية الرابعة مجالاً وفرصة كبيرة للاستثمار، حيث تهتم كلتا الدولتين بهذا المجال.

وأوضح أن سفارة الدولة لدى جمهورية كوريا الجنوبية حريصة على المشاركة في مختلف الفعاليات التي تقام في كوريا.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز