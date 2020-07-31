سلطان بن حمدان يهنئ القيادة الرشيدة

المصدر: أبوظبي- وام

رفع معالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس اتحاد سباقات الهجن، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

كما هنأ معاليه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وسمو أولياء العهود، وشعب الإمارات بهذه المناسبة.. داعياً المولى عز وجل أن يعيدها على الدولة وقيادتها الرشيدة وشعبها باليمن والخير والبركات.

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