حمدان بن محمد يتكفل بعلاج نيجيرية وتوائمها الأربعة

المصدر: دبي- سيد صالح

تكفل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، بسداد مصروفات الولادة والعلاج بالمستشفى لأم نيجيرية شابة وأطفالها التوائم الأربعة حديثي الولادة، بحسب ما نشرته أمس شبكة «سي إن إن» نقلاً عن إدارة «مستشفى لطيفة للنساء والأطفال»، حيث تخضع الأم وتوائمها للعلاج منذ ولادتهم بتاريخ الأول من يوليو الجاري.



وكانت الأم النيجيرية، سوليات عبد الكريم، 29 عاماً، قد وضعت صبيين وفتاتين، بعد عملية قيصرية في الأسبوع الـ 31 من الحمل، أي قبل نحو 9 أسابيع من موعد الولادة الطبيعية.



وقال تيجاني عبد الكريم، والد التوائم: «ليس لدى أسرتي تأمين صحي يغطي مصروفات العلاج، وسددت ما يزيد عن 400 ألف درهم إماراتي «حوالي 108 آلاف دولار»، منذ ولادة أطفالي».



وأضاف: «ساعدت الجالية النيجيرية في دبي، وأشخاص آخرون، في جمع 42 ألف درهم إماراتي «حوالي 11.505 دولاراً»، للمساعدة في دفع جزء من الفواتير».



وكان الزوجان، اللذان يعيشان في دبي، قد خططا لإنجاب الأطفال في نيجيريا، إلا أنهما لم يتمكنا من السفر بسبب القيود التي فُرضَت على السفر بعد تفشي فيروس «كورونا» المستجد في كافة أنحاء العالم.



ونشرت «سي إن إن» تقريراً حديثاً عن مشكلة الأم وتوائمها الأربعة، حيث أفاد المكتب الإعلامي لحكومة دبي في تصريح لــ «سي إن إن»، بأن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، تدخل وقرر مساعدة الأسرة بعد أن اطلع على التقرير.



وأعرب الأب عند تفاجئه بقرار سموه، وامتنانه الشديد لذلك ونوّه بأنه هو وزوجته قررا تسمية أحد أطفالهما على اسم سموه، فيما سيتم تسمية إحدى الطفلتين على اسم المستشفى التي تتلقى الأسرة العلاج فيها.

وقال الأب: «إنها خدمة جليلة من جانب سموه، ولا زلنا مندهشين، ذلك أننا لم نكن نعرف حتى كيف نحصل على المال.. كنت لا أستطيع النوم أتساءل حول كيفية دفع الفاتورة».



وقالت منى تهلك، الرئيس التنفيذي في «مستشفى لطيفة للنساء والأطفال»: «العاملون في المستشفى متأثرون بقرار سموه» الخاص بتغطية الفواتير الطبية الكاملة للأطفال الأربعة الذين لا يزالون يتلقون الرعاية في المستشفى.

ويجري حالياً إخراج التوائم الأربعة من أجهزة التهوية على نحو تدريجي. ويزن اثنان منهم الآن 1.8 كجم. ويتوقع الأطباء أن حالة التوائم جميعاً ستكون جيدة بما يكفي لعودتهم إلى منازلهم.

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