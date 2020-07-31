خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد يهنئون ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية

المصدر: أبوظبي- وام

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقيات تهنئة إلى ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنياً لهم موفور الصحة والسعادة، ولشعوبهم المزيد من التقدم والرخاء، ولأمتنا العربية والإسلامية العزة والمجد والرفعة.كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيات تهنئة مماثلة بهذه المناسبة إلى ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية.



وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تدوينة عبر حسابه في «تويتر»: «كل عام وأنتم بخير.. كل عام وبلادنا وشعبنا بخير.. كل عام ومستقبلنا إلى خير.. كل عام وشعوب العالم في صحة وأمان واستقرار وخير».

ونشر سموه فيديو يتضمن تهنئة للجميع قال فيها سموه: «أنا وأخي وعضيدي وقائدنا محمد بن زايد نهنئكم بالعيد وأبارك لكم بهذا العيد، ودولة الإمارات بخير ما دام موجودين فيها مثلكم»، وتضمن الفيديو تهنئة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قال فيها سموه: «كل عام وأنتم طيبين، ينعاد عليكم إن شاء الله بالعز والأمان والصحة وطول العمر وأمان أهلكم وأمان بلادكم».

وقال سموه في تدوينة عبر حسابه في «تويتر»: «يسرني أن أهنىء بمناسبة عيد الأضحى المبارك.. رئيس الدولة ونائبه والحكام وشعب الإمارات والمقيمين على أرضها..وأخص بالتهنئة والتمنيات أبطال خطوط الدفاع الأمامية في مختلف الميادين وأبناء الشهداء وأسرهم ..راجياً الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على وطننا بالعزة والرفعة والازدهار».



تبريكات



وهنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، معرباً سموه عن أسمى آيات التهاني والتمنيات لصاحب السمو رئيس الدولة، داعياً الله العلي القدير أن يسبغ على سموه موفور الصحة والعافية والسعادة وأن يبقيه ذخراً للوطن وراعياً لنهضته المباركة وقائداً لمسيرته، وأن ينعم على وطننا بمزيد من التقدم والرفعة والازدهار.



كما هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وإخوانه أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وسمو أولياء العهود ونواب الحكام وشعب الإمارات الوفي والمقيمين على أرضها الطيبة بهذه المناسبة المباركة، سائلاً الله تعالى أن يعيدها على الجميع بالخير واليمن والبركات. ووجه سموه تهنئة خاصة بهذه المناسبة المباركة وأصدق الدعوات والتمنيات لأبطال خطوط الدفاع الأمامية في مختلف الجهات في الدولة من كوادر طبية ورجال أمن وطوارئ ومتطوعين وجميع العاملين في الميدان الذين يبذلون جهوداً استثنائية منذ بداية أزمة جائحة «كورونا»، مجسدين نموذجاً مشرفاً في الكفاءة والتضحية والتفاني والعطاء للحفاظ على سلامة الوطن وكل من يقيم على أرضه الطيبة.



كما خصّ سموه بالتهاني أبناء شهدائنا الأبرار وأسرهم، متمنياً لهم الصحة والسعادة الدائمة، وأن تعاد عليهم المناسبة بالخير واليمن والبركات. وهنأ بهذه المناسبة قادة الدول العربية والإسلامية ورؤساءها وملوكها، معرباً عن تمنياته لهم بالصحة والسعادة، وأن تنعم بلدانهم وشعوبهم بالأمان والسلام والاستقرار وتحقيق ما يتطلعون إليه من تقدم وازدهار.



تقدم وازدهار



وهنأ أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمناسبة عيد الأضحى المبارك.



وأعرب صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، عن خالص تهانيهم بهذه المناسبة الإسلامية العزيزة على قلوب المسلمين، داعين الله عز وجل أن يعيدها على سموهم بموفور الصحة والعافية، وعلى شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية بمزيد من التقدم والازدهار.



كما بعث أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات برقيات تهنئة بالمناسبة نفسها إلى ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية، متمنين لهم موفور الصحة والعافية ولشعوبهم المزيد من التقدم والازدهار. وبعث سمو أولياء العهود ونواب الحكام برقيات تهنئة مماثلة إلى صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.



تبريكات



هنأ مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك. كما هنّأ المجلس المواطنين والمقيمين بهذه المناسبة المباركة والشعوب العربية والمجتمعات المسلمة والإنسانية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز