90 ألف درهم تبرعاً للأسر المتعففة في رأس الخيمة

المصدر: دبي ــ أحمد يحيى

تبرعت حرم سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، الشيخة روضة بنت جمعة آل مكتوم لمبادرة «نقيكم من الحر» التي أطلقتها جمعية الإحسان الخيرية في راس الخيمة، بهدف توزيع الثلاجات والمكيفات على المحتاجين، فيما يأتي ذلك حرصاً على توطيد أواصر التعاون والتنسيق بين هيئة آل مكتوم الخيرية والجمعية، وإيماناً من الطرفين بأهمية ترسيخ علاقة الشراكة فيما بينهما.

ووقعت هيئة آل مكتوم الخيرية بدبي اتفاقية تفاهم مشترك مع جمعية الإحسان الخيرية «فرع رأس الخيمة» بهدف توثيق عرى التعاون والتنسيق وفتح آفاق استراتيجية تحت مظلة العمل الإنساني والخيري بالدولة، وقعها من طرف الهيئة محمد عبيد بن غنام الأمين العام ومن جانب جمعية الإحسان الخيرية الدكتور حقي إسماعيل المدير التنفيذي. وقال بن غنام إنه انطلاقاً من رؤية القيادة الحكيمة والتوجيهات الكريمة لراعي الهيئة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، وحرصاً على توطيد أواصر التعاون، قدمت الشيخة روضة هذا التبرع الكريم للأسر المتعففة برأس الخيمة. وأشار حقي إلى أن «الإحسان»، تسعى إلى تفعيل ومضاعفة الشراكات الإنسانية والخيرية مع مختلف الجهات في الدولة.

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