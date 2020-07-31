مجالس «الداخلية» الافتراضية تناقش التحديات الأمنية والعمل الشرطي

المصدر: أبوظبي - صبري صقر

انطلقت مجالس وزارة الداخلية الافتراضية 2020 التي ينظمها عن بعد مكتب ثقافة احترام القانون بالوزارة، تحت شعار «مستعدون للخمسين» وتستضيفها القيادات العامة للشرطة بالدولة، حيث استضافت القيادة العامة لشرطة الشارقة المجلس الأول، بينما استضافت الثاني القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة.

وتمت مناقشة موضوعات حيوية تتعلق التحديات الأمنية والعمل الشرطي والقضايا الراهنة وسبل التطوير واستشراف المستقبل والعمل على إيجاد حلول للتحديات المقبلة.

وتناول المجلس الأول موضوع استشراف مستقبل الجهاز الشرطي، وتحدث فيه العميد الدكتور خالد حمد الحمادي مدير مديرية المناطق الخارجية بالإنابة في القيادة العامة لشرطة الشارقة، والعقيد الدكتور علي أحمد بالزود نائب مدير عام العمليات المركزية في شرطة الشارقة وأداره الإعلامي الملازم سعود جاسم بوصيم.

وناقش المجلس 5 محاور، تركزت حول التحديات الأمنية القادمة، وآلية التنبؤ بها، وإعداد وتأهيل الكوادر الشرطية لتطوير منظومة العمل الشرطي، ومستقبل الخدمات الشرطية الأمنية، وحماية المجتمع ووقايته من الجريمة.

وتناول العميد الدكتور خالد الحمادي موضوع استشراف مستقبل الجهاز الشرطي، مؤكداً أن هناك مجموعة من الفوائد والمزايا لا بد للمؤسسة أن تعرف ما هي الفرص والتحديات التي تواجهها خلال السنوات العشر المقبلة والغرض من ذلك تحسين المستوى وتقليل عنصر المفاجأة.

وذكر أن الإمارات تسعى دائماً لأن تكون في مصاف الدول المتقدمة بكافة المجالات، موضحاً أن وتيرة التسارع في العالم تتطلب وجود خطط بعيدة المدى لاستشراف المستقبل.

وأكد العقيد الدكتور علي أحمد بالزود، أن استشراف المستقبل من مدخلات التخطيط الاستراتيجي، موضحاً أن الخدمات الشرطية في ظل جائحة «كورونا» لم تتضرر بل كانت تعمل بشكل ممتاز، وتم تحويل الخدمات الشرطية إلى خدمات ذكية.

وأكد الإعلامي الملازم سعود جاسم بوصيم، أن المجالس ضمن الجهود المبذولة للمضي قدماً نحو نهج الاستدامة الذي قامت عليه الإمارات منذ تأسيسها، لافتاً إلى أن الإمارات هدفها أن تكون بالمركز الأول في مختلف المجالات.

تحديات مستجدة

كما ناقش المجلس الثاني «الجهود الأمنية في مواجهة التحديات المستجدة» وتحدث فيه المقدم الركن جاسم محمد الطنيجي نائب مدير إدارة العمليات بشرطة رأس الخيمة، والرائد سعيد جمعة الماس رئيس قسم مكافحة المخدرات في المنافذ البحرية بشرطة رأس الخيمة وأداره الإعلامي النقيب حسن عبدالله المنصوري.

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تناول المجلس الثاني 5 محاور، تركزت حول الأزمة الاقتصادية بعد (كوفيد 19)، وتعزيز الأمن الوقائي والصحة ضد المخاطر التي تهدد البشرية، والتداعيات السلبية لجائحة فيروس «كورونا» على أمن المعلومات في دولة الإمارات وأخيراً الجهود الإنسانية لدولة الإمارات خلال جائحة (كوفيد 19). وتحدث المقدم الركن جاسم محمد الطنيجي، عن موضوع الأزمة الاقتصادية التي نتجت عن (كوفيد 19) منذ البداية حتى يومنا هذا، مشيراً إلى تكاتف العديد من الجهات الوطنية والحكومية على مستوى العالم لإيجاد الحلول للأزمة.

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