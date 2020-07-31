بلدية رأس الخيمة تطلق خدمة الرسائل النصية لاستلام وتسليم الأضاحي

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح

أكد منذر بن شكر الزعابي مدير عام بلدية رأس الخيمة، رفع الطاقة الإنتاجية للذبح في مقاصب الإمارة (المركزي بالفلية - رأس الخيمة - الغيل) إلى 4300 ذبيحة خلال ساعات العمل في فترة عيد الأضحى، وتجهيز المقاصب الثلاثة لاستقبال الأضاحي، وزيادة القصابين والعمال في المقاصب لتسريع وتيرة الذبح، وتوزيع الأطباء البيطريين داخل المقاصب وسوق المواشي، للإشراف على عمليات فحص الأضاحي قبل الذبح وبعدها.

وكشف الزعابي، عن إطلاق خدمة الرسائل الهاتفية النصية لاستلام وتسليم أضاحي الأهالي بهدف تخفيف عبء الانتظار حفاظاً على سلامتهم بتحقيق التباعد المجتمعي، لافتاً إلى أن البلدية اعتمدت إجراءات جديدة للحد من الازدحام في المقصب المركزي، من خلال تسجيل بيانات ورقم هاتف المضحي عند بوابة الدخول للمقصب، ودفع الرسوم وتسليمه تذكرتين برقم الأضحية مع فاتورة الدفع، ثم يتسلم رسالة نصية تتضمن الوقت التقديري لاستلام الأضحية.

معاملة

وأضاف: عند الانتهاء من الذبح تصل للمتعامل رسالة نصية تفيد بالانتهاء من المعاملة الخاصة به وطلب الحضور لاستلام الأضحية، بالتوجه من الباب المخصص لاستلام الذبائح مع إبراز الرسالة النصية لموظف البلدية، ثم الخروج من الباب المخصص للخروج حيث تم تخصيص مسارات مرورية لدخول المركبات وخروجها لضمان السيولة المرورية.

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