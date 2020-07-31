برنامج افتراضي للتوعية بمخاطر الذبح خارج المسلخ

المصدر: الشارقة - البيان

أعدت بلدية مدينة الشارقة تزامناً مع اكتمال استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك برنامجاً توعوياً افتراضياً عبر تقنية الاتصال المرئي للتوعية بمخاطر الذبح خارج المسلخ قدمته إدارة تقييم المطابقة والتثقيف الصحي بالتعاون مع إدارة الموارد البشرية واستهدفت خلاله جميع أفراد الجمهور.

تناول البرنامج العديد من المحاور أهمها مخاطر الذبح خارج المسلخ والاستعانة بالقصابين المتجولين والأمراض المشتركة التي تنتقل من الحيوان إلى الإنسان بسبب هذه الظواهر غير الصحية إلى جانب الطرق السليمة للتخلص من مخلفات الذبح وأهمية المسلخ المركزي بوصفه بيئة مثالية للذبح نظراً لتوافر جميع الضوابط الصحية والإجراءات الوقائية به توافقاً مع الظروف الحالية علاوة على توفيره لحوماً سليمة صالحة للاستهلاك الآدمي خالية من الأمراض المعدية تحت إشراف كادر طبي بيطري متخصص.

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