شرطة أبوظبي تحدد مواعيد زيارة نزلاء «العقابية»

المصدر: أبوظبي - وام

حددت مديرية المؤسسات العقابية والإصلاحية في قطاع أمن المجتمع بشرطة أبوظبي مواعيد زيارات النزلاء «عن بُعد» في مراكز الشرطة في الإمارة عبر تطبيق «نافذتي» خلال عطلة عيد الأضحى المبارك.

وأوضحت المديرية أن الزيارات في جميع مراكز الشرطة بأبوظبي والعين والظفرة تبدأ في العاشر من ذي الحجة ولغاية الثالث عشر من ذي الحجة من الساعة الثالثة وحتى الخامسة مساء لجميع القضايا.

ودعت الزائرين إلى حجز مواعيد الزيارات من خلال موقع شرطة أبوظبي الالكتروني على الرابط www.adpolice.gov.ae لتسجيل طلب الزيارة عن بعد وسيتم إشعاره بالموعد عبر رسالة نصية قصيرة وتحديد مركز الشرطة لتنفيذ الزيارة عن بعد حسب التواريخ والتواقيت التالية: زيارة النساء تكون يوم الجمعة 31 يوليو 2020 من الساعة 3 إلى 5 مساء وتكون الزيارة يوم الاحد 2 أغسطس 2020 من الساعة 3 إلى 5 مساء.

وتحددت زيارة الرجال بالتناوب يومي السبت الأول من أغسطس 2020 من الساعة 3 إلى 5 مساء وتكون الزيارة يوم الاثنين الثالث من أغسطس 2020 من الساعة 3 إلى 5 مساء.

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