«كهرباء دبي» تهنئ بالعيد

المصدر: دبي - البيان

هنأت هيئة كهرباء ومياه دبي قيادة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة، والمقيمين على أرضها، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "أتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وأولياء العهود ونواب الحكام، وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة، والمقيمين على أرضها، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وندعو المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على بلادنا الحبيبة بالخير واليمن والبركات.

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