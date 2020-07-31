شرطة دبي تدعو إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية

المصدر: دبي - البيان

تقدمت القيادة العامة لشرطة دبي بأصدق التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وأولياء العهود، وإلى كافة المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله على الأمتين العربية والإسلامية باليمن والبركات.

وبهذه المناسبة، دعا معالي الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، كافة أفراد الجمهور إلى الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا «كوفيد 19» خلال التواجد في الأماكن السياحية والشواطئ والمراكز التجارية، واتباع إرشادات السلامة العامة والتعليمات ذات الصلة من ارتداء للكمامات والمحافظة على التباعد الجسدي، والالتزام بالإجراءات القانونية بشأن التجمعات المرتبطة بالمعايدات والاحتفالات الجماعية بالعيد، لخطورة مثل هذه التجمعات في التسبب بحدوث إصابات بالفيروس.

وأكد الفريق المري استعداد القيادة العامة لشرطة دبي لاستقبال عيد الأضحى من خلال تكثيف الدوريات على الطرق الداخلية والخارجية للإمارة وفي الأسواق والمناطق التجارية والأماكن التي يوجد فيها ازدحام.

حذر

ودعا المري مستخدمي الطريق إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة لتجنب الحوادث المرورية وعدم القيادة بسرعة زائدة أو بطيش وتهور أو التجاوز من كتف الطريق، مؤكداً على ضرورة اتباع الأنظمة والتعليمات التي تحرص شرطة دبي على نشرها في كل الأمكنة والأوقات وعبر كل وسائل الإعلام والتي تخص مستخدمي الطرقات ومرتادي الشواطئ والرحلات الصحراوية والبحرية.

كما دعا أولياء الأمور إلى عدم ترك أبنائهم يبتعدون عن أعينهم وتوعيتهم بعدم تقبل العيدية من أشخاص غير معروفين، وضرورة التقيد بأنظمة السلامة والأمان في المنازل لتفادي حوادث الحرائق، والابتعاد عن كل ما قد يسلبهم بهجة العيد، وعدم ركوب الدراجات في الشوارع العامة، والانتباه للطرقات لتجنب حوادث الدهس.

وعبر عن أمانيه للجميع بالابتهاج وقضاء إجازة سعيدة بمناسبة عيد الأضحى، مشيراً إلى أن شرطة دبي ليست جهازاً أمنياً يسهر على راحة مستخدمي الطريق فحسب، بل هي شريك للمجتمع ومعنية بالمساهمة في إدخال السرور والسعادة إلى نفوس أبنائه والحفاظ على سلامتهم.

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