تحذير من الإفراط في تناول اللحوم والحلوى بالعيد

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

حذر أطباء وخبراء تغذية من عدم الإفراط في تناول اللحوم والحلويات خلال أيام الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، مما يسبب أمراضاً عديدة، لافتين لأهمية تناول الوجبات الغذائية الخفيفة غير المشبعة بالدهون والإكثار من تناول الخضروات والفاكهة وأهمية ممارسة الرياضة من أجل الحفاظ على الصحة العامة ولاسيما الأشخاص الذين يعانون أمراضاً مزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري عليهم الحذر في تناول الوجبات الدسمة.

عدم الإفراط

وقال الدكتور منذر محمد السعد استشاري الأمراض الباطنية والجهاز الهضمي والكبد والمناظير بمركز المدار الطبي في الشارقة: يجب خلال إجازة العيد عدم الإفراط في تناول السكريات والحلويات، لما لها من تأثير سلبي على الصحة بصورة عامة وللمرضى الذين يعانون من ارتداد المريء الحمضي ومن اضطرابات المعدة والجهاز الهضمي.

كما أشار إلى أهمية الإقلال من تناول اللحوم الحمراء والدهنيات، وخصوصاً للمرضى الذين يعانون ارتفاع الدهون بالدم وارتفاع ضغط الدم وداء السكري، وقال: على الجميع اتباع نظام صحي سليم عند تناول الطعام والإكثار من تناول الخضروات والفاكهة، وننصح بالإكثار من الرياضة لتقوية الصحة والمناعة.

التلبك المعوي

وشددت علياء الشامسي أخصائية تغذية علاجية ورئيس قسم التثقيف والتعزيز الصحي في منطقة عجمان الطبية على ضرورة تخصيص وقت محدد خلال اليوم لتقديم الحلويات والاحتفاظ بها بعيداً عن مكان تجمع العائلة حتى لا يكثر تناولها والاستعاضة بالفواكه والمكسرات والمشروبات قليلة السكر للضيافة الدائمة عند الاستقبال.

وقالت: إن الإفراط في تناول الحلويات وتقليل النشاط البدني خلال أيام العيد ينتج عنه مجموعة من الأعراض منها على سبيل المثال الإمساك والتلبك المعوي والاختلال في مستويات الطاقة والشعور المستمر بالخمول، أما عند الأطفال فإن الإكثار من السكريات ينتج عنه فرط في النشاط واختلال في ساعات النوم وزيادة في حالات التبول اللاإرادي.

وذكرت أن شرب الماء من أهم الأمور التي يجب الاهتمام بها خلال أيام العيد، مشيرة إلى أن تناول المياه له دور كبير في الحفاظ على الشهية واستقرارها، كما أنه يحافظ على مستويات النشاط، ويجب دائماً شرب كوب من الماء قبل الوجبة، وذلك منعاً للإفراط في تناول الطعام.

وأكدت أن أسوأ العادات هي تناول الطعام بسرعة خلال الوجبات الرئيسية أو حتى في الوجبات الخفيفة، لافتة إلى ضرورة تناول الطعام بصورة طبيعية، وعدم الإسراع، والحرص على عدم الانشغال بأمور أخرى خلال تناول الطعام، كمشاهدة التلفزيون واستخدام الهاتف.

ولفتت إلى أهمية اتباع نظام غذائي سليم وعدم الإكثار من أي طعام يأتي بنتائج سلبية على صحة الفرد .

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