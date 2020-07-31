طائرات «الدرون» لتأمين الشواطئ

المصدر: دبي - وام

أكدت شرطة دبي تكثيف التواجد الأمني على الشواطئ عبر دوريات فرق الأمن البحري والإنقاذ البحري، سواء الراجلة أو الدراجات الهوائية أو النارية أو السيارات أو الزوارق وذلك خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، لتعزيز الأمن والأمان، والتأكد من الالتزام بتعليمات واشتراطات السلامة العامة، إلى جانب التأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة في سبيل مكافحة فيروس «كورونا» ومنع انتشاره.

وقال العقيد سعيد المدحاني مدير مركز شرطة الموانئ بالنيابة في شرطة دبي: إن المركز سيستخدم الطائرات دون طيار «الدرون» لتأمين الشواطئ والتحقق من تطبيق اشتراطات السلامة العامة، داعياً أفراد المجتمع إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية عند التوجه إلى الشواطئ، والحفاظ على التباعد الجسدي ومنع التجمعات وارتداء الكمامات وأكد أنه سيتم التعامل وفق الإجراءات القانونية مع غير الملتزمين باشتراطات السلامة العامة.

جاهزية

وأوضح المقدم علي عبد الله القصيب النقبي رئيس قسم الإنقاذ البحري هناك 9 نقاط تمركز للإنقاذ البحري للتعامل مع الحالات الطارئة خلال إجازة العيد ، تضم غواصين منقذين إضافة إلى زوارق ودراجات مائية ودراجات هوائية مع طواقمها، وكلها جاهزة لخدمة أفراد الجمهور.

ولفت إلى أن هناك 3 دوريات في منطقة حتا للتعامل مع الحالات الطارئة ودوريتين بحريتين في منطقة الحمرية، و3 في منطقة مرفأ ديرة، واثنتين في خور دبي، ودورية واحدة في منطقة الجسر العائم والقناة المائية، ودوريتين في منطقة الجميرا الأولى، ودوريتين في الجميرا الثانية، ودوريتين في منطقة الجميرا الثالثة، ودورية واحدة في منطقة عين دبي ودورية في الجي بي آر، مشيراً إلى أن جميع الدوريات جاهزة للتعامل مع أية حالة طارئة بكوادر مؤهلة.

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