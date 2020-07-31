تعزيز السلامة ونشر الطمأنينة في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - وام

أكملت شرطة أبوظبي جاهزيتها لاستقبال عطلة عيد الأضحى المبارك بخطة أمنية متكاملة، لتعزيز السلامة ونشر الطمأنينة والأمان للمواطنين والمقيمين من خلال تكثيف الدوريات الأمنية والمدنية، وذلك للحفاظ على انسيابية الحركة المرورية حول المراكز التجارية والأسواق والحدائق والمتنزهات العامة وتقديم كل أنواع الدعم والاستجابة باتباع أحدث الوسائل وأسرعها.

وأكدت حرصها المستمر على تقديم الخدمات لنشر وتعزيز الأمن والأمان وتوثيق روابطها مع الجمهور، ومواصلة نشر الوعي بين مختلف فئات المجتمع بأهمية الالتزام بالإجراءات والتدابير للوقاية من انتشار جائحة «كورونا» (كوفيد 19) واتباع إرشادات الجهات الرسمية في الدولة.

وأشارت إلى استمرار العمل في مركز القيادة والتحكم في إدارة العمليات بقطاع العمليات المركزية على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع لمدن أبوظبي والعين والظفرة لتلقي المكالمات والبلاغات، وتأمين وصول الفرق الشرطية المختصة بأسرع وقت، لتلبية النداءات العاجلة والحالات الطارئة وحماية الأرواح .

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